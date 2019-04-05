«Фальшивка»: Трамп раскритиковал статью NYT про «российское дело»
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал статью The New York Times о том, что генпрокурор Уильям Барр неадекватно представил отчет по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
«У них, вероятно, вообще не было источников! Они — фальшивая газета», — написал Трамп.
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По его словам, у NYT не было никаких законных источников с доступом к докладу по «российскому делу».
Он также добавил, что издание уже извинялось за некорректную информацию.
Ранее NYT сообщила, что отчет по «российскому делу» якобы страшнее для Трампа, чем утверждает Барр.