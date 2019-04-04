Зеленского призвали извиниться за сравнение Украины с порноактрисой

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Представитель предвыборного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев сказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться. Об этом сообщает LIGA.net.

По его словам, Зеленскому стоило бы извиниться за то, что он назвал Украину порноактрисой из немецких фильмов.

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Он добавил, что шоумен назвал как-то Томос термосом, за что он также должен принести извинения.

Ко всему прочему, Зеленскому стоит попросить прощение за то, что во время своих гастролей в Москве он постоянно шутил над «нелепыми хохлами».

Ранее сообщалось, что Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского.