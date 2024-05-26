Оппозиционное движение Армении попросило премьера Пашиняна покинуть пост

Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Никол Пашинян, нам нужно встретиться. Уходите мирно, без потрясений», — сказал политик.

Как уточняется в материале, оппозиционеру «есть что обсудить» с действующим премьер-министром республики.

Накануне один из лидеров «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян заявил, что партия выдвинула кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении.

В начале мая в Армении достигли пика массовые протесты против премьера Пашиняна. В этот раз их возглавляет не политик, а священник. Во главе «марша самоочищения» он пять дней шел с недовольными пешком на Ереван, а теперь настаивает на уходе премьера и обещает «повергнуть государство в шок». О причинах и перспективах протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.