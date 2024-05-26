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Россия предложила Армении помощь в устранении последствий наводнения

МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводка

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС РФ) предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводка и проведении аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В рамках двустороннего сотрудничества МЧС через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

26 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова от лица всей страны выразила сочувствие Армении и ее народу в связи с наводнением в северной части республики.

Также Захарова сказала, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении на фоне наводнения в стране.

До этого стало известно, что наводнения привели к сбоям в работе интернета и телефонной связи в Лорийской и Тавушской областях Армении.

Ранее оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении.

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