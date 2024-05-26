Светикова об отношениях с Чадовым: «Это был странный шок»

Актриса и певица Светлана Светикова заявила в интервью с Лаурой Джугелией, что состояла в нездоровых отношениях с актером Андреем Чадовым.

«Нам было очень непросто... Я не знаю, почему. Мы тонули друг в друге. Но что-то мне подсказывает, что он меня не любил. Я не знаю, что это было такое. Это было непохоже на любовь. Это была дикая привязанность. Нам было... Я не знаю, что это было. Это был какой-то странный шок. Отношения-шок. Шоковые отношения», — поделилась артистка.

Светикова призналась, что была очень влюблена в Чадова. Актриса считает, что эти отношения были созависимые. По словам певицы, она могла поссориться с актером, но уже через час слезно мириться. Артистка заявила, что они с экс-возлюбленным не могли быть ни вместе, ни порознь.

Светикова добавила, что Чадов часто ревновал ее и верил слухам о ней. При этом сама артистка изначально не ревновала экс-возлюбленного.

«Потом у меня появилась ревность. Но у меня такое ощущение, что он меня этому обучил... <…> Я начала ему подражать во многом», — рассказала актриса.

Светикова назвала Чадова очень талантливым и глубоким человеком, но сложным. Она заявила, что «последней каплей, которая подтолкнула ее к расставанию, стало знакомство с Алексеем Полищуком и «очередной скандал» с Чадовым.

«Мы просто дружим с Лешкой два месяца. И я понимаю контраст, что меня по-другому воспринимают. И это просто как ледяной водой: «Да ладно? Серьезно? А меня можно воспринимать?» — отметила артистка.

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