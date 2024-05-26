В Южной Осетии отреагировали на планы Грузии присоединить регион

Возвращение Южной Осетии в состав Грузии неприемлемо. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Осетии, комментируя слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав государства.

В заявлении говорится, что Южная Осетия является государством, которое завоевало свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с «грузинским фашизмом».

Кобахидзе 26 мая заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза (ЕС).

После этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что заявление премьер-министра Грузии связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.

До этого в Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах.

Ранее премьера Грузии заподозрили в работе на Россию.