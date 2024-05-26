На мотофестивале в Москве произошло крупное ДТП

В Москве в ходе мотофестиваля произошло массовое ДТП с несколькими байкерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мотоциклист попал в аварию во время движения колонны на Бережковской набережной, один из байкеров подрезал мотоциклиста, в результате тот упал с мотоцикла и задел несколько проезжавших рядом», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как один из участников фестиваля падает с мотоцикла, задевая другого. Виновник ДТП скрылся с места аварии, его ищут.

До этого сообщалось, что открытие московского мотосезона было перенесено на 26 мая по многочисленным просьбам. Старт движения мотоколонны запланирован в 12:00 от смотровой площадки Воробьевых гор. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Изначально открытие мотосезона должно было состояться 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако из-за погодных условий его перенесли.

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