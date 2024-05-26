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Науседа лидирует с 85% голосов во втором туре президентских выборов в Литве

Действующий президент Науседа лидирует с 85% во втором туре выборов в Литве

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов с 84,96% голосов после обработки данных почти с половины избирательных участков. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что у второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните 15,04% голосов на данный момент.

По данным на 21:00 обработаны данные с 867 из 1895 участков. Данные с участков прислали 58 из 60 избирательных округов, во всех лидирует Науседа.

До этого Науседа после первого тура президентских выборов, где не было выявлено победителя, оценил свой результат как «очень хороший», он набрал более 44% голосов.

Незадолго до этого претендующий на переизбрание в рамках президентских выборов в Литве действующий глава государства Науседа заявил, что сам он проголосовал «за стабильность» в стране.

Ранее глава МВД Литвы пожаловалась на своего президента в прокуратуру.

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