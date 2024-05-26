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Объявлено имя тренера сезона в РПЛ

Тренер «Динамо» Личка стал лучшим в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом было объявлено в ходе церемонии «Герои РПЛ».

Чешский специалист получил награду, сумев привести свою команду к третьему месту в турнирной таблице по итогам сезона. Приз Личка получил из рук итальянского тренера Массимо Карреры, который в 2017 году стал чемпионом вместе с московским «Спартаком».

Встреча 30-го тура РПЛ у динамовской команды завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее стало известно имя лучшего вратаря РПЛ.

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