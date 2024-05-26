Франция и Германия на совете по обороне двух стран обсудят сценарии поддержки Украины

Власти Франции и Германии обговорят «все сценарии достижения мира» на Украине и вопросы помощи республике «до конца» на грядущем заседании франко-германского совета по безопасности и обороне. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает ТАСС.

«Мы будем обсуждать на предстоящем совместном заседании <...> продолжение помощи Украине», — заявил глава государства.

Как отметил Макрон, власти двух государств оценят техническое военное оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддержку и обучение бойцов.

По словам французского лидера, стороны договорились «идти в сопротивлении до конца» и выразили готовность к любым вариантам развития событий для создания крепкого и долговечного мира, базирующегося на уважении международного права.

«Мир — это способность страны защищать свои границы и суверенитет», — подытожил президент.

Перед этим Макрон объявил, что Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву.

Ранее в партии Макрона заявили о сопротивлении его идее о НАТО на Украине.