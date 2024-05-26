В Кремле прокомментировали встречу Путина и Мирзиёева

Личное общение президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева является важным элементом визита лидера РФ в республику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас два президента отправляются на личное общение, которое собственно и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы», — заявил он.

Вечером 26 мая Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Отмечалось, что российский лидер проведет переговоры с Мирзиёевым. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Будет подписано несколько совместных документов.

Сообщалось, что Путин принес цветы к монументу независимости Узбекистана в Ташкенте.

Ранее в Узбекистане решили освоить $5 млрд российских инвестиций.