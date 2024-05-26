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Макрон заявил о необходимости до конца поддерживать Киев

Макрон: необходимо до самого конца помогать Украине, вооружать ее

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, встретившись с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Макрон отметил, что отношения между двумя странами требуют развития, в том числе в вопросах помощи Украине.

«Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — заявил Макрон.

До этого Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву.

Отмечается, что Макрон подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Киеву в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России.

Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели.

Ранее в Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину.

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