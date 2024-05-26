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На Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС РФ на фронте

Луценко: армия России растянет фронт и ударит с неожиданного участка этой осенью

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РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будут расширять фронт до осени 2024 года, активно наступать они станут после президентских выборов в США. Такой прогноз дал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».

По оценке экс-главы надзорного органа, российский президент Владимир Путин осознает, что украинским войскам уже не поможет никакая мобилизация. Именно поэтому ВС РФ продолжат раздвигать линию фронта и подготавливать мощные наступательные действия.

Как отметил Луценко, линия боевого соприкосновения растянулась на новых 80 км на Харьковском направлении. Согласно прогнозу бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

«Осенью в США выборы, и вот тут произойдет «время Ч», — резюмировал он.

В феврале бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ, заявлял, что после Авдеевки Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье.

Ранее экс-генпрокурор Украины рассказал, в чем бойцы ВСУ обвиняют политиков.

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Операция на Украине
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