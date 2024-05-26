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Стало известно будущее Лички в «Динамо»

Тренер «Динамо» Личка заявил, что останется в клубе еще на сезон

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что продолжит работу с командой в новом сезоне.

По его словам, по ходу сезона-2023/24 активировалась опция автоматического продления трудового договора.

«Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция активировалась, ничего не меняется», — заявил Личка.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола!» назвали предсказуемым.

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