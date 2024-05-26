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Россиянка живет на складе в Анталье из-за отказа арендатора покидать ее квартиру

İhlas: гражданка РФ живет в подвале Антальи, пока арендатор не покидает квартиру

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора из своей квартиры в Анталье, из-за чего вынуждена жить в складском подвальном помещении. Об этом сообщает агентство İhlas.

Известно, что женщина приобрела квартиру еще десять лет назад. В течение двух последних лет она не жила в Турции, после чего решила вернуться туда. Она столкнулась с тем, что не смогла выселить жильца из квартиры, которую он снимал в ее отсутствие.

Россиянка подала в суд. После рассмотрения дела суд принял решение о выселении жильца, однако оно было обжаловано. Из-за этого Худякова уже полтора года живет в складском помещении.

С начала года в Турции начали штрафовать за сдачу жилья туристам без лицензии. Желающие сдать жилье в аренду туристам на срок менее 100 дней с 1 января обязаны получить соответствующую лицензию. Речь идет о лицензии от министерства культуры и туризма.

Ранее сообщалось, что в Турции с 1 июля снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир.

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