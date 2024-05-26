Объявлено имя лучшего комментатора сезона в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич был признан лучшим по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом было объявлено в ходе церемонии «Герои РПЛ».

Журналист получил из рук Ольги Бузовой памятный приз. С 2024 года награда лучшему комментатору носит имя Василия Уткина.

Чемпионом России по итогам сезона в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов. «Краснодар», обыграв московское «Динамо» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0, впервые в истории завоевал серебряные медали турнира. Бело-голубые, имевшие шансы на титул в последней игре, завершили чемпионат на третьей позиции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стало известно будущее Марцела Лички в «Динамо».