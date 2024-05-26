Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парад планет 3 июня невозможно будет рассмотреть с Земли

Астроном Якушечкин назвал бессмысленными разговоры о параде планет 3 июня

close
100%
NASA/JPL/ASU

Парад планет 3 июня текущего года не будет доступен для обзора на Земле, поэтому разговоры о нем лишены смысла. С таким утверждением выступил крымский астроном Александр Якушечкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что же мы сможем увидеть в ночь с 2 на 3 июня 2024 года? Практически ничего», — заявил знаток небесного свода.

Согласно его информации, в указанную ночь на небосводе можно будет наблюдать только две планеты — Марс и Сатурн, которые видны и сейчас. При этом несколько планет Солнечной системы действительно выстроятся в одну линию на небольшом участке неба, однако рассмотреть небесные тела будет почти невозможно.

В этом свете информация о наблюдаемом параде планет бессмысленна, подчеркнул Якушечкин.

Некоторое время назад астроном Мария Боруха рассказала, чтобы увидеть парад планет во всей красе, необходимо безоблачное небо и отсутствие смога.

Ранее астрономы рассказали о необычных космических явлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами