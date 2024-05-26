Парад планет 3 июня невозможно будет рассмотреть с Земли

Парад планет 3 июня текущего года не будет доступен для обзора на Земле, поэтому разговоры о нем лишены смысла. С таким утверждением выступил крымский астроном Александр Якушечкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что же мы сможем увидеть в ночь с 2 на 3 июня 2024 года? Практически ничего», — заявил знаток небесного свода.

Согласно его информации, в указанную ночь на небосводе можно будет наблюдать только две планеты — Марс и Сатурн, которые видны и сейчас. При этом несколько планет Солнечной системы действительно выстроятся в одну линию на небольшом участке неба, однако рассмотреть небесные тела будет почти невозможно.

В этом свете информация о наблюдаемом параде планет бессмысленна, подчеркнул Якушечкин.

Некоторое время назад астроном Мария Боруха рассказала, чтобы увидеть парад планет во всей красе, необходимо безоблачное небо и отсутствие смога.

Ранее астрономы рассказали о необычных космических явлениях.