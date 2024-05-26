Автомобиль подрезал самолет в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет, ехавший на стоянку. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что сотрудник авиакомпании Nordwind, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения, выехал на машине на летное поле аэропорта. При этом он чуть не спровоцировал аварию с самолетом Ан-26 (Кострома — Санкт-Петербург). Лайнеру удалось остановиться в 50 метрах от машины. Пострадавших в результате произошедшего нет. Прокуратура начала проводить проверку.

Подобные инциденты уже происходили в Пулково. В апреле на территории аэропорта грузовик врезался в самолет. При подготовке воздушного судна к вылету из Санкт-Петербурга в Уфу, в процессе загрузки груза во второй багажно-грузовой отсек, произошло столкновение грузовой платформы автомобиля МАЗ-4371 с фюзеляжем воздушного судна. В результате было повреждено лакокрасочное покрытие. Столкновение произошло с самолетом Аirbus-319.

Впоследствии в аэропорте Пулково грузовой автомобиль протаранил один из терминалов. Пострадавших нет.

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