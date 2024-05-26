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Стало известно имя лучшего вратаря РПЛ

Голкипер «Краснодара» Сафонов признан лучшим вратарем сезона РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов был признан лучшим по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом было объявлено в ходе церемонии «Герои РПЛ».

Голкипер, который может в ближайшее время официально стать игроком «Пари Сен-Жермен», не присутствовал на церемонии.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее было объявлено имя лучшего комментатора сезона в РПЛ.

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