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Актриса сериала «Интерны» лишилась дома в Пятигорске

Mash: актриса Марина Орлова лишилась дома в Пятигорске

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Марина Орлова лишилась дома в Пятигорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Орлова рассказала, что она и ее сестра Елена получили землю от родителей в 2018 году, на которой стояли два дома. Артистка решила реконструировать одно из зданий, однако у нее не было на это времени из-за съемок. Поэтому актриса оформила доверенность на свою долю на сестру, чтобы родственница всем занималась. Вскоре Елена развелась с мужем.

«Доверенность была именно на то, чтобы я представляла интересы своей сестры и просто вела строительство, потому что мы два собственника», — объяснила Елена.

Бывший супруг сестры Орловой подал в суд на Елену, чтобы забрать себе дом. По его заявлению, недвижимость была нажита в браке.

«Как это возможно, как можно вот меня, как собственника, просто выбросить из этого дома и сделать им раздел имущества? Я ни от чего не отказывалась», — возмутилась актриса.

7 мая состоялось новое заседание, в ходе которого бывший муж сестры Орловой захотел выселить всех из дома. Он предоставил техпаспорт на недвижимость. В итоге суд встал на сторону мужчины. Марина уверена, что документы поддельные, а экс-супругу сестры помогли «правильные знакомые». Актриса намерена обжаловать решение суда.

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