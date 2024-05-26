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В центре Киева произошла массовая драка

На Крещатике в центре Киева по неизвестной причине произошла массовая драка

На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Причины произошедшего не называются.

24 мая в Одессе произошла массовая драка гражданского населения с военными.

Потасовка произошла в курортном районе Аркадия. Ее причины неизвестны, однако число участников оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них — гражданские. Судя по кадрам с места события, оружие не использовалось.

Майор Вооруженных сил Украины Сергей Алимов сообщал, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать. По его словам, военнослужащие уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не приняли за военкомов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом.

Ранее в Госдуме назвали причины массовой драки в Одессе.

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