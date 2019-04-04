Команда Порошенко заставляет молиться за его победу, рассказали в Раде

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Вице-спикер украинской Рады Оксана Сыроид рассказала о полученном представителями новой церкви страны распоряжении молиться за победу нынешнего главы государства Петра Порошенко во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

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По словам Сыроид, в настоящее время члены команды Порошенко делают все возможное для того, чтобы лишиться той поддержки, которая у них есть.

«Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — заявила Сыроид.

Она добавила, что также давление оказывается на воинские части, в которых многие отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского.

Ранее Порошенко принял вызов Зеленского.