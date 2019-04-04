Демократы приняли повестку о публикации полного отчета по «российскому делу»

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Комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства предоставил его главе Джеррольду Надлеру право отправить в минюст судебную повестку с требование опубликовать полный текст отчета о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Надлер пока не принял решения, будет ли он посылать повестку в минюст. В агентстве пояснили, что в этом случае начнется «потенциально долгая битва» за публикацию бесцензурной версии отчета.

Ранее сообщалось, что издательства США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу».