Демократы приняли повестку о публикации полного отчета по «российскому делу»
Комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства предоставил его главе Джеррольду Надлеру право отправить в минюст судебную повестку с требование опубликовать полный текст отчета о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Надлер пока не принял решения, будет ли он посылать повестку в минюст. В агентстве пояснили, что в этом случае начнется «потенциально долгая битва» за публикацию бесцензурной версии отчета.
Ранее сообщалось, что издательства США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу».