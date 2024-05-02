Для жены главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

Обвинение запросило 10 лет колонии для жены главреда «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), которую обвиняют в покушении на убийство двухлетней дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор также просил оставить женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Обвиняемая настаивает, что это был несчастный случай. Ее дочь проходит по делу в качестве потерпевшей. Она заявляет, что не считает себя жертвой, а произошедшее 17 лет назад называет несчастным случаем и просит оправдать мать.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали в Великом Новгороде.

Стало известно, что Мартынова с дочерью Алисой, потерпевшей по этому делу, с 2008 года скрывались в Ставропольском крае.

Ранее суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа».