Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для жены главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

Обвинение запросило 10 лет колонии для жены главреда «Новая газета — Европа»

close
100%
НТВ

Обвинение запросило 10 лет колонии для жены главреда «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), которую обвиняют в покушении на убийство двухлетней дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор также просил оставить женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Обвиняемая настаивает, что это был несчастный случай. Ее дочь проходит по делу в качестве потерпевшей. Она заявляет, что не считает себя жертвой, а произошедшее 17 лет назад называет несчастным случаем и просит оправдать мать.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали в Великом Новгороде.

Стало известно, что Мартынова с дочерью Алисой, потерпевшей по этому делу, с 2008 года скрывались в Ставропольском крае.

Ранее суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами