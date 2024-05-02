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Пережившая трагедию в Одессе женщина рассказала о зверствах сторонников майдана

Активистка «антимайдана» Игнатьева: жертвам трагедии в Одессе отрезали ступни

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Денис Петров/РИА Новости

Жертвам трагедии в Одессе отрезали ступни. Об этом рассказала пережившая драматические события в Доме профсоюзов активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева, слова которой передает РИА Новости.

«В стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура. Но потом я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что в Доме профсоюзов у него торчали обе ноги», — сказала она.

По словам Игнатьевой, ступни также отрубили подростку по имени Максим.

До этого активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, в настоящее время проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что хотел бы вернуться в Одессу на танке.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал, что Украина перестала существовать как государство, не осудив трагедию в одесском Доме профсоюзов.

В этом году 2 мая проходят памятные мероприятия по случаю 10-летия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее руководство ОБСЕ уличили в нежелании вспоминать о трагедии в Одессе.

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