Яровая предложила удаленно оформлять документы для лечения онкобольных

Необходимо разработать формат дистанционного оформления документации, позволяющей онкобольным пациентам продолжать лечение и получить необходимые лекарственные препараты за пределами своего региона. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает ТАСС.

«Предлагаю разработать формат дистанционного взаимодействия между медицинским учреждением и регионом, из которого прибыл пациент, для оформления необходимой документации, позволяющей пациенту с тяжелым онкологическим заболеванием продолжить лечение», – сказала Яровая, добавив, что уже направила данное предложение профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Яровой, указанная проблема особенно актуальна для Камчатского края и дальневосточных регионов. Она отметила, что в ходе работы с обращениями граждан ей неоднократно приходилось решать проблемы с получением медпомощи, в том числе онкобольными гражданами. Поэтому вопрос требует безотлагательного решения, заключила вице-премьер.

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