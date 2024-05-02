Стало известно, когда в тюменском селе Абатское начнется снижение уровня воды

Снижение уровня воды в реке Ишим около села Абатское, расположенного в Тюменской области, должно начаться с 5 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.

Он отметил, что на фоне весеннего паводка сотрудники дорожных служб продолжают следить за состоянием насыпи в населенном пункте. При этом в случае необходимости специалисты оперативно принимают меры по предотвращению распространения воды.

«В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая», — подчеркнул глава области.

Днем 1 мая уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1230 см. Из-за половодья на федеральной трассе Р-402, которая проходит рядом с населенным пунктом, было организовано реверсивное движение.

В тот же день Главное управление МЧС РФ по Тюменской области сообщило, что из Абатского района эвакуировали более 1300 человек. По данным ведомства, сейчас в этой части региона работают пять пунктов временного размещения. Здесь находятся не менее 192 жителей, включая как минимум 60 детей.

Ранее жителей Тюменской области предупредили о непредсказуемости поведения реки Ишим.