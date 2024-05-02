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Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

Путин: вклад Гергиева в воспитание одаренной молодежи достоин уважения

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив его вклад в воспитание талантливой молодежи. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днем рождения», — сказано в поздравительном послании.

Путин назвал Гергиева выдающимся музыкантом, талантливым и увлеченным. По словам президента, дирижер «подвижнически служит искусству» и заслужено пользуется мировым признанием.

Российский лидер пожелал 71-летнему маэстро здоровья и «неиссякаемого вдохновения».

В конце апреля стало известно, как Мариинский театр отметит 133-й день рождения Сергея Прокофьева.

До этого на родине Римского-Корсакова прошел фестиваль «Гений места». Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров провели фестиваль на родине композитора — в Тихвине.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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