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Омич обстрелял школьников за то, что те бегали по крышам гаражей

В Омске юношу обвинили в стрельбе по подросткам

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СК РФ по Омской области

В Омске 18-летнего юношу обвинили в стрельбе по подросткам, бегавшим по крышам гаражей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 26 апреля на улице 6-я Станционная, когда 18-летний студент колледжа ремонтировал свой автомобиль. Юноша сделал замечание двум школьникам, которые бегали по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета. Отмечается, что один из несовершеннолетних в результате получил ранение ноги, ему потребовалась помощь медиков.

Подозреваемого в стрельбе юношу задержали. Следователи изъяли у него пневматический пистолет, который ранее был куплен отцом студента.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку предъявили обвинение. Суд избрал юноше меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование инцидента продолжается, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечается, что студенту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пенсионер стрелял в соседей из-за прогулки с собакой под его окном.

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