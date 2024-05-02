Суд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Московский городской суд оставил драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович под стражей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 08.04.2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович Е.Б. и Петрейчук С.А., апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказано в сообщении.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Беркович задержали и отправили в СИЗО. 8 апреля суд продлил арест драматурга и режиссера до 4 мая включительно.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Беркович и Петрийчук.