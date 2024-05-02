В России разработали варианты ответов на конфискацию замороженных активов

Власти РФ разработали два варианта ответа на возможную конфискацию российских замороженных активов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов.

По информации агентства, РФ может конфисковать западные ценные бумаги, которые хранятся на специальных счетах, и заблокировать небиржевые активы, принадлежащие недружественным странам. Речь идет о конфискации ценных бумаг, которые хранятся на специальных счетах типа «С».

«Правительство может рассмотреть меры по блокированию небиржевых активов, которые все еще принадлежат недружественным странам», — говорится в публикации.

До этого американский журналист Клейтон Моррис заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден фактически объявил России войну, когда подписал закон о конфискации замороженных активов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.