Экс-замкомандующего 18-й армии получил звание Героя России посмертно

Бывший заместитель командующего 18-й армии РФ, полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, указом президента РФ удостоен звания Героя России посмертно. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России – этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района», – написал глава региона.

В феврале сообщалось, что полковник Магомеджанов скончался в севастопольском военном госпитале. Он прошел чеченские конфликты и Сирию, имел несколько наград. Офицер отличался «горячим характером» и всегда стремился быть впереди, рассказал о нем глава Дагестана Сергей Меликов.

В ноябре 2023 года стало известно о гибели в зоне СВО генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского. Он был заместителем командующего 14-го Армейского корпуса, командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией.

Ранее космонавт стала Героем России после полета на корабле Илона Маска.