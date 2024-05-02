Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замкомандующего 18-й армии получил звание Героя России посмертно

Погибший полковник из Дагестана Магомеджанов посмертно удостоен звания Героя РФ

close
100%
«Сергей Меликов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Сергей Меликов»

Бывший заместитель командующего 18-й армии РФ, полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, указом президента РФ удостоен звания Героя России посмертно. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России – этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района», – написал глава региона.

В феврале сообщалось, что полковник Магомеджанов скончался в севастопольском военном госпитале. Он прошел чеченские конфликты и Сирию, имел несколько наград. Офицер отличался «горячим характером» и всегда стремился быть впереди, рассказал о нем глава Дагестана Сергей Меликов.

В ноябре 2023 года стало известно о гибели в зоне СВО генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского. Он был заместителем командующего 14-го Армейского корпуса, командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией.

Ранее космонавт стала Героем России после полета на корабле Илона Маска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами