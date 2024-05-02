Стало известно, на сколько рубль подешевел с начала СВО

С 23 февраля 2022 года по текущий момент доллар подорожал к рублю на 13%, а евро — на 7%. Такие расчеты «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он уточнил, что 23 февраля 2022 года доллар стоил 81,2 рубля, евро – 91,7 рубля. По данным Мосбиржи на 14:31 мск 2 мая, доллар стоит 91,75 рубля, евро — 98,3 рубля.

«Такое ослабление рубля не является критичным по мировым меркам, особенно учитывая беспрецедентный масштаб санкций в отношении РФ и повышенный уровень инфляции в России в этот период. Так, официальная инфляция за 2022 год составила 11,9%, за 2023 год – 7,4%», — отметил Васильев.

По его словам, за этот период с 23 февраля 2022 года по текущий момент аргентинский песо ослаб к доллару на 88%, турецкая лира – на 58%, японская иена – 27%, южноафриканский рэнд – 20%, норвежская крона – 19%, чилийский песо – 17%, израильский шекель – 15%.

Аналитик ожидает, что рубль в этом году умеренно ослабнет к основным валютам. По прогнозу эксперта, средний курс доллара в 2024 году составит 98 рублей, евро — 105 рублей.

Васильев уточнил, что негативными факторами для рубля выступают геополитические и санкционные риски, проблемы с расчетами с дружественными странами из-за вторичных санкций США, атаки украинских дронов на российские НПЗ, отток капитала, уход иностранных компаний с российского рынка, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта. По словам Васильева, поддержку рублю окажут продление обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров, профицит текущего счета платежного баланса РФ и высокие рублевые процентные ставки.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара пройдет отметку в 100 рублей в марте 2026 года.

Экономист Андрей Лобода назвал этот прогноз вполне естественным.