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Норвегия планирует увеличить оборонные расходы

Власти Норвегии увеличат оборонные расходы на $630 млн

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Mindaugas Kulbis/AP

Глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что королевство увеличит оборонные расходы на $630 млн и выйдет на целевой показатель НАТО 2% ВВП страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно таких вложений в оборону Североатлантический альянс ожидает от стран-членов.

«С середины 2024 года мы выйдем на двухпроцентный показатель НАТО <...> Осуществляемые нами сегодня инвестиции — это те инвестиции, которые мы должны и можем осуществить», — отметил Стере.

Он добавил, что дополнительное финансирование позволит укрепить оборонный потенциал королевства во всех сферах. Особое внимание власти Норвегии планируют уделить укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) и модернизации армейской инфраструктуры, в частности строительству новых казарм. Также в норвежских вооруженных силах появятся две новые бригады на севере и на юге страны, а число призывников должно увеличиться к 2036 году до 13,6 тысячи человек.

До этого министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам США требуется немедленная и значительная модернизация, чтобы не отставать от военных возможностей КНР.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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