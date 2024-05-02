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В Испании нашли редкий исламский «Эскалибур» возрастом 1000 лет

ADV: первый клинок эпохи мусульманского правления обнаружили в Валенсии

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Ajuntament de Valencia

Испанские археологи обнаружили в городе Валенсия редкий меч возрастом 1000 лет. Артефакт стал первым в своем роде мечом, относящимся к мусульманской эпохе. О находке сообщили на официальном портале администрации Валенсии (ADV).

Оружие назвали «Эскалибуром» в честь легендарного клинка короля Артура, поскольку меч обнаружили внутри гробницы в вертикальном положении. Согласно преданию, король Артур вытащил Эскалибур из камня.

Валенсийский меч длиной 46 сантиметров оказался украшен бронзовыми пластинами, а его рукоять имела насечки для надежного удержания в руке. По словам ученых, размеры оружия и отсутствие гарды (защитной пластины между лезвием и рукояткой) говорит о том, что меч использовался конным воином.

Хотя клинок нашли в захоронении внутри дома, относящегося к исламской эпохе, его форма указывала на европейское происхождение и напоминала форму мечей, изготовленных вестготами. Однако датирование показало, что найденный артефакт относился к X веку, когда Валенсией управляли мусульмане, а сама город назывался Балансия.

Ранее в Дании обнаружили древнее украшение для щита с лицом Александра Македонского.

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