АСВ обжалует решение суда по договорам об акциях АО «КИВИ»

Решение Арбитражного суда Москвы по делу о договорах купли-продажи и залога акций АО «КИВИ» будет обжаловано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«ГК «АСВ» планирует обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы», — заявили в Агентстве.

2 мая инстанция отказала АСВ в признании недействительными договоров, связанных с акциями АО «КИВИ».

При этом юрист Агентства во время заседания ходатайствовал об оценке сделки, сумма которой на сегодняшний день составляет 23 млрд 750 млн рублей, а также об истребовании договора о передаче интеллектуальной собственности Fusion Factor Fintech Limited.

Также у суда требовали запросить данные из загса для установления родства директора QIWI PLC Андрея Протопопова и бенефициара Сергея Солонина, а также информацию из налоговой, чтобы выяснить, есть ли у Протопопова деньги на совершение сделки.

Ранее стало известно, во сколько обойдется ликвидация КИВИ банка.