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Брат 37-летнего бойца ММА «Воли» назвал причину его смерти

Умерший боец ММА Коломыцев хотел сделать предложение своей девушке после операции

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aleksandr_volya_kolomycev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев по прозвищу «Воля» умер во сне из-за остановки сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказал его брат Ярослав. По его словам, накануне смерти 37-летний Александр приехал в Ростов-на-Дону к детям. Ярослав отметил, что брат не жаловался на самочувствие.

«Он трагически скончался, умер во сне, у него остановилось сердце. Должны были делать операцию в Москве, приехал он в Ростов к своей семье. У него здесь дети, у него трое детей. Здоровый человек. Гладкая мышца сердца — она такая, у спортсменов оно частенько бывает. Прощание пройдет завтра в Ростове-на-Дону, ул. Писательская д. 46, потом его увезем в Астрахань, похороны уже будут в Астрахани», — сказал он.

Алла, девушка скончавшегося Коломыцева, рассказала «Газете.Ru», что 15 мая у спортсмена была запланирована операция. Она добавила, что в этот же день Александр собирался сделать ей предложение на закрытом турнире.

«Александр в Ростов поехал на день рождения своих дочерей. 4 мая — день рождения старшей дочки, 6 мая — второй дочки. 15 мая в клинике им. Пирогова была запланирована госпитализация на плановую операцию, а также в этот же вечер, 15 мая, было запланировано Александром отпроситься из больницы и приехать на закрытый турнир, чтоб сделать мне предложение (об этом я узнала недавно). Александр был с большим, добрым сердцем, все сложности и проблемы своих близких принимал как свои личные. К сожалению, в один момент его сердечко не выдержало», — пояснила Алла.

2 мая о смерти Коломыцева сообщил в своем Telegram-канале соведущий Hardcore Fighting, боец ММА Эдуард Германский. Его знакомые из Ростова-на-Дону сообщили, что причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

«До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка! Но если все так, то светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком!» — написал Германский.

Ранее Боец ММА пнул ринг-герл прямо перед боем.

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