Hofmannita проверяет полиция после скандального концерта в Москве

Полиция Москвы проводит проверку рэперши Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) после скандального выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Hofmannita подозревают в нанесении побоев, порче чужого имущества и развратных действиях в отношении подростков. Также правоохранительные органы выясняют, в каком состоянии находилась певица во время скандала — было ли у нее алкогольное или наркотическое опьянение.

30 апреля стало известно, что Hofmannita разбила несколько телефонов во время своего концерта в Москве. Сама рэперша в Telegram-канале поблагодарила поклонников за концерт и призналась, что показала на прошедшем мероприятии, «кто настоящая рок-звезда».

В тот же день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте. Она уточнила, что поведение Hofmannita нарушает статью 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

Мизулина также поделилась скриншотами сообщений фанаток экс-участницы «Пацанок», в которых девушку обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертом, потасовках с блогерами, швырянии телефонов и другом.

2 мая Hofmannita извинилась перед зрителями своего скандального концерта в Москве и отметила, что она продемонстрировала на прошедшем мероприятии «ужасное поведение». Сейчас она находится в реабилитационном центре.

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