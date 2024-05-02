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Чемпион мира оценил игру 37-летнего Малкина за «Питтсбург»

Чемпион мира Чупков заявил, что Малкин стабильно играет за «Питтсбург»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от выступления «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24.

Чупков является давним болельщиком «пингвинов».

«Конечно, печалит, что команда снова не смогла пробиться в плей-офф, но в целом состав неплохой. Хочется верить, что команда скорее встанет на ноги и будет выглядеть посильнее», — сказал чемпион мира.

Также Чупков отметил, что ветераны «Питтсбурга» — 37-летний россиянин Евгений Малкин и 36-летний канадец Сидни Кросби — «стабильно выступают из года в год».

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кросби забросил 42 шайбы и отдал 52 голевых паса.

Евгений Малкин за этот сезон записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач.

«Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Ранее чемпион мира заявил, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки.

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