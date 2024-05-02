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Менеджер российского маркетплейса оформлял заказы на имена известных писателей

В Самаре менеджер обворовал маркетплейс, делая заказы на имена писателей

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Shutterstock

В Самаре менеджера маркетплейса подозревают в краже товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, сотрудник пункта выдачи в августе 2023 года сделал несколько заказов, оформив их на имена известных писателей, затем, когда товары пришли в пункт, он, не оплачивая их, указывал в системе статус «возвращено на склад». При этом товары на склад не возвращались.

Пропажа смартфонов обнаружилась при инвентаризации одного из складов, после которой в полицию обратился сотрудник маркетплейса. Проведенная проверка показала, что, предположительно, к хищению причастен 22-летний ранее не судимый менеджер. По предварительным данным, мужчина, списывая смартфоны, забирал их себе и продавал через ломбарды. Общая сумма ущерба, указанная представителем маркетплейса, составила более 280 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов.

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