Украинские военные заявляют, что насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Как рассказал беседе с порталом один из украинских военных по имени Константин, мобилизованные по принуждению украинцы практически бесполезны на фронте.

«Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы», — объяснил он.

До этого сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, ВСУ настолько «затиранили» местных жителей, что они боятся покидать свои квартиры. Сальдо добавил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации сотрудники военкоматов начнут вламываться в жилые дома.

Ранее сообщалось, что США оказывали давления на Украину, требуя новой мобилизации.