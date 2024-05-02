Постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Эстонию в нарушении конституционных прав граждан

Угрозы эстонских властей закрыть местные приходы, подчиненные Русской православной церкви (РПЦ), нарушают конституционные права жителей Эстонии, в частности их право на свободу вероисповедания, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время эстонские средства массовой информации активно очерняют РПЦ, а чиновники оказывают давление на настоятелей приходов, требуя от них разрыва связей с Москвой.

Волгарев напомнил, как недавно глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс посетил Пюхтицкий женский монастырь, «чтобы якобы убедить — а де-факто заставить — игуменью» «добровольно» (по сути принудительно) выйти из подчинения РПЦ».

Заместитель постпреда сообщил, эстонские чиновники пригрозили ликвидировать церковные приходы, если те не прекратят связи с Россией.

«Расцениваем разворачивающиеся действия как посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей этого государства — участника ОБСЕ», — сказал Волгарев на заседании Постоянного совета организации.

Ранее в РПЦ обвинили Эстонию в религиозном преследовании православия.