Финансист объяснил укрепление рубля на торгах Мосбиржи

Укрепление рубля на торгах Мосбиржи 2 мая произошло из-за падения спроса спекулянтов на валюту. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Быстрое восстановление рубля от недельного минимума к доллару — 93,7 рубля за $1 — скорее всего вызвано тем, что его столь же активное ослабление в предыдущие несколько дней обусловлено в основном спекулятивным спросом на иностранную валюту. В отсутствие некоторых участников рынка такие покупки легко двигали котировки в одну сторону», — отметил Бабин.

По его словам, такая ситуация провоцировала многих инвесторов продавать валюту или вкладываться в нее на долгий срок, что вызывало самоусиливающийся процесс. После возвращения основной массы инвесторов и возобновления полноценных торгов рубль отыграл почти весь минус праздничных сессий, добавил эксперт.

По его мнению, препятствовать более уверенному подорожанию рубля может завершение налогового периода, пик которого приходится на 2 мая — это лишит рынок дополнительного предложения инвалюты со стороны экспортеров. С другой стороны, продление для них обязательной продажи большой доли валютной выручки, а также ее вероятное увеличение за счет подорожавшего в предыдущие месяцы нефти будет способствовать сохранению умеренной восходящей динамики курса рубля, уточнил эксперт.

По данным Мосбиржи на 15:03 мск, доллар стоит 91,92 рубля, евро — 98,48 рубля.

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