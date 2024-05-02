Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Азербайджана встретился с депутатами парламента РФ

Алиев встретился с российским сенатором Косачевым и депутатом ГД Калашниковым

close
100%
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с российским сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась 2 мая, на ней были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

1 мая Алиев заявил о стремлении Азербайджана и Армении к миру на Южном Кавказе. Выступая на церемонии открытия в Баку VI Всемирного форума «Диалог ради мира и глобальной безопасности», он отметил, что двум странам не нужны посредники в мирном урегулировании, которые вмешиваются в дела Баку и Еревана ради достижения своих политических и экономических целей.

25 апреля власти Азербайджана заявили, что страна не будет поставлять оружие Украине. Алиев подчеркнул, что речь может идти лишь о гуманитарной помощи.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами