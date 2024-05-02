Президент Азербайджана встретился с депутатами парламента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с российским сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась 2 мая, на ней были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

1 мая Алиев заявил о стремлении Азербайджана и Армении к миру на Южном Кавказе. Выступая на церемонии открытия в Баку VI Всемирного форума «Диалог ради мира и глобальной безопасности», он отметил, что двум странам не нужны посредники в мирном урегулировании, которые вмешиваются в дела Баку и Еревана ради достижения своих политических и экономических целей.

25 апреля власти Азербайджана заявили, что страна не будет поставлять оружие Украине. Алиев подчеркнул, что речь может идти лишь о гуманитарной помощи.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.