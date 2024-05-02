Макрон подтвердил возможность отправки войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон опять сообщил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. Об этом он заявил журналу The Economist.

«Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего», — ответил французский лидер на вопрос, придерживается ли он все еще идеи о возможной отправке войск на Украину.

Он обратил внимание, что его идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран».

Накануне Макрон, выступая в Сорбонне, заявил о том, что «Европа смертна и может умереть». Причины такого пессимистического настроя президента раскрыл старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

До этого французский лидер превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.