Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции вблизи населенного пункта Архангельское под Авдеевкой ДНР. Об этом сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ВКС», — отметил он.

Кимаковский обратил внимание, что украинские части на этом участке линии соприкосновения понесли большие потери.

Накануне представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин подтвердил отступление из другого поселка под Авдеевкой — Очеретино.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.