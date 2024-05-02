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Китай призвал США прекратить наращивать вооружение в космосе

МИД КНР заявил, что Китай призывает США прекратить наращивать оружие в космосе

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«Роскосмос»

Китай призывает США прекратить распространять ложные заявления о действиях Пекина и наращивать вооружение Вашингтона в космосе. Об этом заявили РИА Новости в МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали США самой мощной движущей силой милитаризации космоса и угрозой космической безопасности.

«США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай», — отметил представитель ведомства, комментируя заявления Пентагона о противоспутниковом оружии Китая и России.

Спикер добавил, что эти действия Соединенных Штатов — «лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования».

По словам китайских дипломатов, Пекин всегда выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в космосе.

В МИД Китая заключили, что страна стремится содействовать переговорам и составлению международного документа с участием множества держав о контроле над вооружением в космосе.

До этого помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе заявил, что Россия и Китай разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.

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