Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/392/12270392/RTS2DJ6M-pic905-895x505-76196.jpg">

Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать», — сказал Смешко.

Реклама

По его словам, Порошенко не оправдал надежд миллионов жителей Украины и опозорил идеалы Майдана.

Он также добавил, что Порошенко должен «уйти в историю».

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил Смешко с должности своего внештатного советника.