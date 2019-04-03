Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах
Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать», — сказал Смешко.
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По его словам, Порошенко не оправдал надежд миллионов жителей Украины и опозорил идеалы Майдана.
Он также добавил, что Порошенко должен «уйти в историю».
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил Смешко с должности своего внештатного советника.