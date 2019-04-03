Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/748/12271748/RTS2FD53-pic905-895x505-45747.jpg">

Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Об этом сообщает The New York Times.

В материале уточняется, что это произошло в выходные, когда Трамп посещал курорт во Флориде.

Реклама

Чжан пыталась убедить охрану, что хочет воспользоваться бассейном, расположенным на территории Мар-а-Лаго. Как отмечается, ее фамилия совпала в той, что значится в списке членов закрытого клуба.

После того, как женщина проникла на территорию имения, она заявляла о том, что приехала на мероприятие китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. В действительности его не планировалось. В результате инцидента китаянка была задержана, ей предъявили обвинения в даче ложных показаний, а также в незаконном проникновении на территорию.

Ранее сообщалось, что неизвестный попытался атаковать кортеж делегации КНР у Белого дома.