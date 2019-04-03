Пелоси дала совет Байдену по общению с женщинами

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси дала совет бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену по общению с женщинами после обвинений в харассменте. Об этом сообщает Associated Press.

Она порекомендовала ему держаться от коллег на расстоянии вытянутой руки.

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«Просто притворяйтесь, что у вас простуда, и у меня простуда», — сказала Пелоси.

Политик добавила, что Байден должен хорошо понимать, в каком мире мы сейчас живем, и личное пространство имеет большую ценность для людей.

Ранее сообщалось, что еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте.